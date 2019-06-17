Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı

1 saat önce

İstanbul'da askeri birlikte görevli Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı, System.String[]
İstanbul'da askeri birlikte görevli Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Askerlik görevini yaptığı İstanbul'da kalp krizi geçiren Ferhat Gür'ün ölümü memleketi Kepsut'u üzüntüye boğdu. Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Gür, İstanbul'da birliğinde yapılan askeri törenin arkasından Kepsut'un Nusret kırsal mahallesinde göz yaşları arasında toprağa verildi. Ferhat Gür'ün cenaze törenine Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, askeri ve mülki yetkililer, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Kepsutlu hemşehrisi katıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:55 Kaynak: İHA
İstanbul, Gür, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi Belediye Başkanı mesajla duyurdu: Erdoğan İstanbul'da miting yapacak Halk otobüslerinde sübvanse destek miktarı 22 kuruş artırıldı İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun canlı yayındaki 20 lira örneğine yanıt verdi Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:10:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren uzman çavuş göz yaşları ile uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]