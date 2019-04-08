Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
20 dakika önce
Görev yaptığı Afyonkarahisar'daki birliğinde kalp krizi geçiren 25 yaşındaki Osmaniyeli Uzman Çavuş Ömer Gülten, hayatını kaybetti.
Görev yaptığı Afyonkarahisar
'daki birliğinde kalp krizi geçiren 25 yaşındaki Osmaniyeli Uzman Çavuş Ömer Gülten, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Ömer Gülten, birliğinde aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Uzman Çavuş Ömer Gülten hayatını kaybetti. Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan ve ailesi Osmaniye'de ikamet eden Gülten'in cenazesi, 9 Nisan Salı günü Osmaniye'de toprağa verilecek. - OSMANİYE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:03 Kaynak: İHA
Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi
Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm