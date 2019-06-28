Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi
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Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi

2 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah işe gitmek için hazırlanırken evde kalp krizi geçiren Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş yaşamını yitirdi, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah işe gitmek için hazırlanırken evde kalp krizi geçiren Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki (40), yaşamını yitirdi.
Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Tankçı Uzman Çavuş Ali Tiryaki, sabah işe gitmeye hazırlanırken, fenalaşıp yere yığıldı. Ailesinin çağırdığı ambulansla  Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tiryaki, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Tiryaki'nin cenazesi, Keşan'daki askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine gönderildi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Edirne, Keşan, Kalp Krizi, Güncel
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