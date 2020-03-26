Kalp krizi geçiren vatandaşa hava ambulansı yetişti - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişi, hava ambulansı ile Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanan Abdullah Öz (59), Korkuteli Devlet Hastanesine geldi. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Öz'ün tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırılan Öz, ambulansla getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'ndan Sağlık Bakanlığının 112 hava ambulansı ile alınarak tedavi için Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. - ANTALYA