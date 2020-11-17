- Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı - Son Dakika

- Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı

ERZİNCAN - Erzincan'da yolda yürüdüğü anda kalp krizi geçirerek yere yığılan vatandaşa ilk müdahaleyi eczane çalışanları yaptı.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Mahallesi, 29. Sokak da meydana geldi. Aniden fenalaşan 54 yaşındaki Turgay Sönmez bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunan eczane çalışanları hemen yardıma koşarak Turgay Sönmez'in nefes alması için yakasını açıp ilk müdahaleyi yaparak 112 acil ekiplerini aradılar.

Sağlık ekipleri gelene kadar canla başla vatandaşı hayata tutundurmaya çalışan eczane çalışanları uzun süre Sönmez'e kalp masajı yaptılar.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Turgay Sönmez'e ilk müdahaleyi yaparak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede anjiyo yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği bildirildi.