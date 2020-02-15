Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti - Son Dakika

Van'da kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesi bulunan vatandaş, yolların kardan kapalı olması nedeniyle götürülemediği hastaneye polis helikopteri tarafından ulaştırıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "49 yaşındaki kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız, yolların kardan kapalı olması nedeniyle Van Bahçesaray ilçesinden alınarak, il merkezi 112 ekiplerine intikali güvenli bir şekilde sağlanmıştır" denildi. - ANKARA