Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti - Son Dakika

Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti

6 saat önce

Van'da kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesi bulunan vatandaş, yolların kardan kapalı olması nedeniyle götürülemediği hastaneye polis helikopteri tarafından ulaştırıldı.

Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti, System.String[]

Van'da kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesi bulunan vatandaş, yolların kardan kapalı olması nedeniyle götürülemediği hastaneye polis helikopteri tarafından ulaştırıldı.


Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "49 yaşındaki kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız, yolların kardan kapalı olması nedeniyle Van Bahçesaray ilçesinden alınarak, il merkezi 112 ekiplerine intikali güvenli bir şekilde sağlanmıştır" denildi. - ANKARA

Kalp Krizi, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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