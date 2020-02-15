Son Dakika › Güncel › Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti - Son Dakika
Kalp krizi geçiren vatandaşın imdadına polis helikopteri yetişti
6 saat önce
Van'da kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesi bulunan vatandaş, kar engeli yüzünden hastaneye götürülemeyince imdadına polis helikopteri yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
Van'da kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesi bulunan vatandaş, kar engeli yüzünden hastaneye götürülemeyince imdadına polis helikopteri yetişti.Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "49 yaşındaki kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız, yolların kardan kapalı olması nedeniyle Van Bahçesaray ilçesinden alınarak, il merkezi 112 ekiplerine intikali güvenli bir şekilde sağlanmıştır" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Son Dakika Ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti Mersin ayrı yaşadığı eşi gönderdiği çiçeği kabul etmeyince intihara kalkıştı İstanbul'da lüks cipe silahlı saldırı: 2 yaralı