Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Son Dakika Güncel Haber

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

2 saat önce

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetişirdi.

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi, System.String[]
Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, otobüs seyir halindeyken kalp krizi geçiren vatandaşı hastaneye yetişirdi.

Sivas'ta, Aydoğan Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy yolcu otobüsüne binen vatandaşın fenalaştığını görerek zaman geçirmeden hastaneye hareket etti. Özel Medicana Hastanesine kısa sürede yetiştirilen genç tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan gencin biranda fenalaşarak baygınlık geçirmesi yer aldı. Yaklaşık 7 dakikada hastaneye yetiştirilen gencin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sivas Özal Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Arsalan, özel halk otobüsü şoförünün yaptığı davranışın takdire şayen olduğunu belirterek en kısa sürede ödüllendireceklerini kaydetti. - SİVAS
Kalp Krizi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü, duraktan almadığı yolcu ile tartıştı
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:11:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]