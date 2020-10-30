Ankara'da vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren er Mehmet Şahin, Tomarza ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında vatani görevini yaparken hayatını kaybeden Şahin için Yeşilbağ Mahallesi'nde tören düzenlendi.
Törene, Şahin'in ailesi ve yakınları, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve vatandaşlar katıldı.
Terhisine 20 gün kaldığı öğrenilen Şahin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker Tomarza'da toprağa verildi - Son Dakika