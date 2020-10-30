Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker Tomarza'da toprağa verildi - Son Dakika

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınları, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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