Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi - Son Dakika

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi

6 saat önce

Ardahan'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er için tören düzenlendi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker için tören düzenlendi, System.String[]

Ardahan'da vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden er için tören düzenlendi.


Ardahan'daki 25. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Damal 4. Hudut Piyade Bölüğünde vatani görevini yapmakta olan Piyade Er Rüzgar Demir (21), sabah erken saatlerde kalp krizi geçirdi. Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde yapılan törenin ardından Rüzgar Demir'in cenazesi, memleketi Mardin'e gönderildi. - ARDAHAN

Kalp Krizi, Ardahan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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