Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL Bingöl'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, düzenlenen törenle İstanbul'a uğurlandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde görevli İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50), dün akşam saatlerinde bir ziyaret sonrasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ilçe devlet hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koç, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Koç için, İl Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Meslektaşları tarafından omuzlanan Koç'un naaşı, katafalka konuldu. Koç, edilen duanın ardından defnedilmek üzere İstanbul'a uğurlandı.

Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, Koç'un eşi Özlem Koç ile çocukları, kurum amirleri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.