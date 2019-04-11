Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Öğretmen Toprağa Verildi
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Mersin'in Silifke ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmen, Kastamonu'nun Daday ilçesinde toprağa verildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmen, Kastamonu'nun Daday ilçesinde toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:37 Kaynak: İHA
Mersin'in Silifke ilçesinde görev yapan ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 41 yaşındaki bir çocuk babası Mehmet Kılıç'ın cenazesi Kastamonu'nun Daday ilçesine getirildi. Türk Bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna konulan Mehmet Kılıç'ın cenazesi, Merkez Kolukaraoğlu Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Daday'a bağlı Kıyık Mevkiinde gözyaşları arasında toprağa verildi. - KASTAMONU
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