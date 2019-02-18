Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Taşkın İskender, düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Taşkın İskender, düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi 808. Sokak'ta oturan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan Taşkın İskender'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, polis ekipleri İskender'i hareketsiz halde bulması sonrası durumu 112 ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede polis memurunun kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Polis memuru İskender için Karasu ilçesi Kuyumculu Merkez camisinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Emniyet Müdür yardımcıları, polis ekipleri ve sevenleri katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İskender, Kuyumculu Mahallesi mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

İskender, Kalp Krizi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Barosu, Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu 1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:41:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]