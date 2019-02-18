Kalp Krizi Geçirerek Vefat Eden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Taşkın İskender, düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp krizi geçirerek vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
SAKARYA - Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü
İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Taşkın İskender
, düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Adapazarı
ilçesi Şeker Mahallesi 808. Sokak'ta oturan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan Taşkın İskender'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, polis ekipleri İskender'i hareketsiz halde bulması sonrası durumu 112 ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk yaptığı incelemede polis memurunun kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis
memuru İskender için Karasu
ilçesi Kuyumculu Merkez
camisinde cenaze namazı düzenlendi. Namaza Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya, İl Emniyet Müdür yardımcıları, polis ekipleri ve sevenleri katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası İskender, Kuyumculu Mahallesi mezarlığına defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:19 Kaynak: İHA
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