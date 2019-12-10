Kalp krizi geçirip ateşin üzerine düşünce yanarak öldü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre Ömer Karakurt (73), geçirdiği kalp krizi sonucu ısınmak için yaktığı ateşin üzerine düştü. Yanarak yaşamını yitiren Karakurt, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından bulundu.

İzmir'de oturan Ömer Karakurt geçtiğimiz gün Torbalı ilçesine bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Buradaki kulübesinde bir süre vakit geçiren Karakurt, daha sonra çalışmak için zeytin ağaçlarının bulunduğu yere gitti. Havanın soğuması üzerine, Karakurt ısınmak için tarlanın yakınında ateş yaktı. Bir süre sonra Karakurt, iddiaya göre kalp krizi geçirmesi sonucu ateşin üzerine düştü. Yanarak can veren talihsiz adam, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından bulundu. Gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçiren yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.