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KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ

12.11.2021 14:29

SURİYE sınırında, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen (21), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

SURİYE sınırında, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen (21), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'de, Hatay'a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen, 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti oldu. Bekar olduğu öğrenilen Esen memleketi için Mersin'in Tarsus ilçesinde tören düzenlendi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine milletvekilleri, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, belediye başkanları, TSK mensupları ile kent protokolü katıldı. Celal Esen, törenin ardından baba ocağı olan İncirlikuyu'da toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-

KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ

Kalp Krizi, Tarsus, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBEDEN SÖZLEŞMELİ ER TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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