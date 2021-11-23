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Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı - Son Dakika

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı

23.11.2021 15:22
Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı

Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Taşkın'ın cenazesi dualarla memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Törene Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Taşkın'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. - TUNCELİ

Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı
Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı
Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı

Uzman Çavuş, Kalp Krizi, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden uzman çavuş memleketine uğurlandı - Son Dakika
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