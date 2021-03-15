Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor - Son Dakika

Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor

15.03.2021 23:08
Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor, System.String[]

Yıllar önce Kankigiller adıyla televizyon programı yapan Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

1990'lı yıllarda Kankigiller adıyla televizyon programı yapan Erman Orçun Yılmaz, bugün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın duran kalbi, kalp masajı ile çalıştırılarak yeniden hayata döndürüldü.

DURUMU KRİTİK

Yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenilen Erman Orçun Yılmaz'ın aynı zamanda şeker ve böbrek hastası da olduğu bilgisine ulaşıldı. Haftada 3 kez diyalize giren Yılmaz'ın durumu kritik.

Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor

Kalp Krizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Kanki Orçun'un hayati tehlikesi bulunuyor - Son Dakika Magazin


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