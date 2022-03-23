Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi - Son Dakika
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Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi

23.03.2022 14:38
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Güven toprağa verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Güven toprağa verildi.

Dörtyol Hizmet Destek Birlik Komutanlığı emrinde görevli J. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Güven yürüdüğü esnada fenalaştı. İlk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edilen Güven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen J. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Güven için görev yaptığı birlikte uğurlama töreni düzenlendi. Hastane morgundan alınan J. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Güven'in Türk bayrağına sarılı naaşı silah arkadaşlarının omuzun da görev yaptığı birliğe getirildi. Komutanlık bahçesinde yapılan tören ve alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere Erzin ilçesine gönderildi.

J. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Güven kılınan cenaze namazının ardından Yoncadüzü mezarlığında ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Erzin Kaymakamı Osman Demir, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, J. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Güven'in ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları katıldılar. - HATAY

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi

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Mehmet Güven, Kalp Krizi, Jandarma, Dörtyol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Jandarma Başçavuş Güven, toprağa verildi - Son Dakika
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