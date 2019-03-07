Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Sonrası İnatçı Çarpıntılarda Çaresiz Değiliz"

Kalp Krizi Sonrası İnatçı Çarpıntılarda Çaresiz Değiliz"

1 saat önce

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, kalp krizi sırasında tıkalı damarın açılmasının inatçı çarpıntıların tedavisinde çok önemli olduğunu bildirdi.

Kalp Krizi Sonrası İnatçı Çarpıntılarda Çaresiz Değiliz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, kalp krizi sırasında tıkalı damarın açılmasının inatçı çarpıntıların tedavisinde çok önemli olduğunu bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, 2-4 Mart'ta Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen Kalp Damar Hastalıklarında Acil Tedaviler Kongresi'ne katılan, Amerikan Kardiyoloji Koleji Kalp Çarpıntıları Liderlik Konseyi Üyesi de olan Görenek, kalp krizi sonrasında inatçı ve ölümcül çarpıntıların sık görüldüğünü belirtti.

Kalp krizi sırasında tıkalı damarın açılmasının inatçı çarpıntıların tedavisinde çok önemli olduğunu aktaran Görenek, ilaçların işe yaramadığı durumlarda ise hastaların genel anestezi ile uyutulmasının önemine dikkati çekti.

Bu hastalarda çarpıntı oluşturan odağın "ablasyon" denilen işlemle dondurulmasının ya da radyo dalgalarıyla yakılmasının hayat kurtarıcı olduğu bilgisini veren Prof. Dr. Görenek, söz konusu işlemlerin ehil ellerde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Sağlık
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