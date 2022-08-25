Cenaze törenine Samancı'nın ailesi ve yakınları ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA İdari İşler Müdür Vekili Muhammed Durmaz, AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım , Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir , emekli İl Emniyet Müdürü Saim İşlek ve mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AA ulaştırma görevlisi Samancı'nın cenazesi Uşak'ta toprağa verildi - Son Dakika

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