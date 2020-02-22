Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Albay Kanter'in cenazesi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Ejder Kanter, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Diyarbakır'da MSB. 52. Bakım Fabrika Müdürü olarak görev yapan 47 yaşındaki 4 çocuk babası Albay Kanter, odasında görevi başındayken rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kanter'in naaşı, Pirinçlik 52. Bakım Fabrika Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Erciş ilçesine getirildi.

Karayusuf Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kanter'in naaşı, Halim Hoca Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren, Van il Jandarma komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da Kanter ailesini telefonla arayarak baş sağlığı dileklerini iletti.