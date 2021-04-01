Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi - Son Dakika

Törene, ilçe protokolü ile askeri erkan katıldı.

Erzincan 'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Eşref Dağcı, memleketi Nevşehir 'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor