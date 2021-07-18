Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Öte yandan cenaze törenine, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da katıldı.

Müdahaleye rağmen 16 Temmuz'da hayatını kaybeden Yuvanç'ın cenazesi, memleketi Uşak'a getirildi.

İzmir 'den atandığı Elazığ'a göreve başlamak için gittiği 4 Temmuz gecesi kaldığı orduevinde kalp krizi geçiren Ulaştırma Astsubay Muammer Yuvanç, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Elazığ 'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Astsubay Muammer Yuvanç (37) memleketi Uşak 'ta toprağa verildi.

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