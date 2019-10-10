Son Dakika Haberleri: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Kaya, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

43 dakika önce

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Kaya, son yolculuğuna uğurlandıELAZIĞ - Eskişehir'de görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Oğuz Kaya'nın naaşı memleketi Elazığ'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ - Eskişehir'de görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Oğuz Kaya'nın naaşı memleketi Elazığ'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde Müdür Yardımcısı olan Başkomiser Oğuz Kaya (44), önceki gece Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunduğu sırada kalp krizi geçirmişti. Ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Başkomiser Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Evli ve 2 çocuk babası olan Başkomiser Kaya'nın naaşı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Başkomiser Kaya için Tevfikiye Camiinde öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninin ardından Kaya'nın naaşı merkeze bağlı Hıdırbaba Köyüne götürülerek defnedildi.

Cenaze namazına, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Ser, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, emniyet ve jandarma personelleri, Kaya'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Başkomiser Kaya, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp Krizi, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:48 Kaynak: İHA
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