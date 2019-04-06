Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Mersin İçin Tören

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Seyrani Mersin
için Siirt Üniversitesi
merkez yerleşkesinde tören düzenlendi.
Konferans salonunda düzenlenen törene, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
, Mersin'in oğlu Berk Mersin, kız kardeşi Sevim Songül, üniversite senatosu ve öğrenciler katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan tören, Mersin'in Veteriner Fakültesi bünyesi yaptığı çalışmalar aktarıldı.
Rektör Erman, görev başındayken vefat eden Mersin'in Siirt Üniversitesi için önemli bir şahsiyet olduğunu, "Erkenden aramızdan ayrılmasından dolayı derin bir üzüntü yaşıyoruz." dedi.
İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından okunan duanın ardından tören sona erdi.
Daha sonra hastane morgundan alınan Mersin'in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul
'a gönderildi.