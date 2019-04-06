Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Mersin İçin Tören

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Mersin İçin Tören

26 dakika önce

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Seyrani Mersin için Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesinde tören düzenlendi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Seyrani Mersin için Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesinde tören düzenlendi.

Konferans salonunda düzenlenen törene, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Mersin'in oğlu Berk Mersin, kız kardeşi Sevim Songül, üniversite senatosu ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan tören, Mersin'in Veteriner Fakültesi bünyesi yaptığı çalışmalar aktarıldı.

Rektör Erman, görev başındayken vefat eden Mersin'in Siirt Üniversitesi için önemli bir şahsiyet olduğunu, "Erkenden aramızdan ayrılmasından dolayı derin bir üzüntü yaşıyoruz." dedi.

İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından okunan duanın ardından tören sona erdi.

Daha sonra hastane morgundan alınan Mersin'in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:53 Kaynak: AA

Kalp Krizi, Mersin, Güncel
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