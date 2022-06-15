Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi - Son Dakika
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi

15.06.2022 15:11
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Akyar Mahallesi Muhtarı Osman Gedikoğlu (54) bugün öğle namazı öncesinde Akyar Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına defnedildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden Akyar Mahallesi Muhtarı Osman Gedikoğlu (54) bugün öğle namazı öncesinde Akyar Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına defnedildi.

Evinin önünde dua ve helallik alınan Muhtar Osman Gedikoğlu, daha sonda mahalle mezarlığına getirildi. Burada Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz tarafından namazı kıldırılan Muhtar Gedikoğlu dualarla defnedildi.

Akyar Mahalle Muhtarı Osman Gedikoğlu'nun cenazesine; Korkuteli Kaymakamı Resul Özdemir, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Korkuteli, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi - Son Dakika
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