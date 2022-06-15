Akyar Mahalle Muhtarı Osman Gedikoğlu'nun cenazesine; Korkuteli Kaymakamı Resul Özdemir , Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek , İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vedat Kılınç, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut , siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

Evinin önünde dua ve helallik alınan Muhtar Osman Gedikoğlu, daha sonda mahalle mezarlığına getirildi. Burada Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz tarafından namazı kıldırılan Muhtar Gedikoğlu dualarla defnedildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Korkuteli, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar toprağa verildi - Son Dakika

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