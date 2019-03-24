Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

1 saat önce

Bartın'da kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Zeki Havuş Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi, System.String[]
Bartın'da kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Zeki Havuş Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. Bartın'da kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Alaattin Zeki Havuş için Karabük'te cenaze töreni düzenlendi. Polis Memuru Havuş ikindi namazına müteakip Beşbinevler Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanırken Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Havuş'un cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Bartın, Karabük, Kalp Krizi, Güncel
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