Son Dakika Haberleri: Kalp krizi sonucu ölen 8 yaşındaki Batuhan son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Kalp krizi sonucu ölen 8 yaşındaki Batuhan son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu ölen 8 yaşındaki Batuhan son yolculuğuna uğurlandı

18 dakika önce

Kalp krizi sonucu ölen 8 yaşındaki Batuhan son yolculuğuna uğurlandı Ordu'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, gözyaşlarıyla uğurlandıORDU - Ordu'da kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen ilkokul 2.

Kalp krizi sonucu ölen 8 yaşındaki Batuhan son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, gözyaşlarıyla uğurlandı

ORDU - Ordu'da kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği düşünülen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Korgan Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, dün akşam saatlerinde market dönüşünde dairenin önünde yığıldı. Güçlükle nefes alan çocuk, ailesi tarafından Korgan Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir süre sonra hayatını kaybetti.

Ordu Devlet Hastanesinde otopsisi tamamlanan Batuhan Artcı, Korgan ilçesine götürüldü. Burada gözü yaşlı aile taziyeleri kabul ederken, 8 yaşındaki Batuhan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Öte yandan cenazeye, Korgan İlçe Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kalp krizi sonucu ölen 8 yaşındaki Batuhan son yolculuğuna uğurlandı

Kalp Krizi, Korgan, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:12 Kaynak: İHA
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