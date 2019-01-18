Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Sonucu Ölen Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp Krizi Sonucu Ölen Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı

45 dakika önce

Dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yaydemir köyünün muhtarı İsmail Karakullukçu son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp Krizi Sonucu Ölen Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yaydemir köyünün muhtarı İsmail Karakullukçu son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde karla mücadele çalışması için köye giden İl Özel İdaresi ekiplerini evinin penceresinden görerek yanlarına gitmek isteyen muhtar Karakullukçu (65), evinden çıkarak yola doğru ilerledi.

Ekiplerin yanına ulaşamadan yolda kalp krizi geçirerek köy çeşmesinin olduğu bölgeye yığılan Karakullukçu'nun bir süre eve dönmemesi üzerine eşi yeğenini ardından göndererek kontrol etmesini istedi.

Çeşmenin başında baygın vaziyette dedesini gören yeğeninin haber vermesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin uzun süren müdahalelerine rağmen muhtar Karakullukçu kurtarılamadı. Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Karakullukçu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsinin ardından Karakullukçu'nun cenazesi bugün kent merkezindeki Kemaliye Camiinde ikindi namazının ardından kılındı.

Cenaze namazına Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kamu kurum müdürleri, Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği başkanı Gürbüz Demir, köy muhtarları, Karakullukçu'nun yakınları, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Vali Taşbilek, Başkan Çimen ve yakınlarının tabutuna omuz verdiği muhtar Karakullukçu, Özcan Mahallesinde toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

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