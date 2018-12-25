Kalp Krizi Sonucu Ölen Polis İçin Tören
32 dakika önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHAGörev başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun için Kartal'daki Kavaklı Camii'nde tören düzenlendi.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA
Görev başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun
için Kartal
'daki Kavaklı
Camii'nde tören düzenlendi. İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Müdürlüğü'nde görev yapan Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşının Kavaklı Camii'ne getirilmesinin ardından taziyeleri babası Akif Uzun, kardeşi Gökmen Uzun ve oğlu Berat Uzun kabul etti.
Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
da katıldı.
Çalışkan, "Diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Arkadaşımız vefat etti. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Uzun'un cenazesi, meslektaşlarının omuzunda ve polis bandosu eşliğinde cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Sancaktepe Yenidoğan
Mezarlığı'na götürüldü. 17 Aralık
Pazartesi günü görevi başındayken kalp krizi geçiren Hasan Uzun (48) dün hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:11 Kaynak: DHA
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