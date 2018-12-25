Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Sonucu Ölen Polis İçin Tören

Kalp Krizi Sonucu Ölen Polis İçin Tören

21 dakika önce

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA- GÖREV başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun için Kartal'daki Kavaklı Camii'nde tören düzenlendi.

Kalp Krizi Sonucu Ölen Polis İçin Tören, System.String[]
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA- GÖREV başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun için Kartal'daki Kavaklı Camii'nde tören düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü'nde görev yapan Uzun'un Türk bayrağına sarılı naaşının Kavaklı Camii'ne getirilmesinin ardından taziyeleri babası Akif Uzun, kardeşi Gökmen Uzun ve oğlu Berat Uzun kabul etti.

Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da katıldı.

Çalışkan, "Diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Arkadaşımız vefat etti. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum" dedi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Uzun'un cenazesi, meslektaşlarının omuzunda ve polis bandosu eşliğinde cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı'na götürüldü. 17 Aralık Pazartesi günü görevi başındayken kalp krizi geçiren Hasan Uzun (48) dün hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:18 Kaynak: DHA

Kavaklı, İstanbul, Kalp Krizi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Oyuncu Saruhan Hünel, Darp ve Tehdit Davasında Beraat Etti

Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:39:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Sonucu Ölen Polis İçin Tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]