Son Dakika Haberleri: Kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi
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Kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi

6 saat önce

Antalya'da görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Savaş Ünal (46) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu ölen polis memuru toprağa verildi, System.String[]

Antalya'da görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Savaş Ünal (46) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ünal, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde görevli olduğu sırada kalp krizi geçirmiş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Adana, Tunceli ve Antalya emniyet teşkilatlarının çeşitli birimlerinde uzun yıllar görev yapan evli ve 1 çocuk babası Ünal memleketi Seydişehir'in Boyalı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Seydişehir Müftüsü Adem Bebek tarafından kıldırılan cenaze namazına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Salih Koca, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Ünal'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kalp Krizi, Antalya, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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