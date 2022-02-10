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KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

10.02.2022 15:49

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Tuncer Çavdar (48), toprağa verildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Tuncer Çavdar (48), toprağa verildi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Cinayet Kısım Amirliği'nde görevli evli 2 çocuk babası polis memuru Tuncer Çavdar, evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çavdar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneden alınan Çavdar'ın cenazesi, Tarsus Emniyet Müdürlüğü binası önüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ve Müftü Ali Can'ın yaptığı duanın ardından Çavdar'ın cenazesi Yeni Eshab-ı Kehf Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Çavdar'ın ailesi ile birlikte Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, emniyet teşkilatı ve sevenleri katıldı. Tuncer Çavdar'ın 24 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ
KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ

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Polis Memuru, Kalp Krizi, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS MEMURU TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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