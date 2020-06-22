Kalp krizi sonucu vefat eden komiser yardımcısı toprağa verildi - Son Dakika

Kalp krizi sonucu vefat eden komiser yardımcısı Fatih Perçin, Gölcük'te toprağa verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Perçin için Gölcük Tersane Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Perçin'in cenazesi, Mimar Sinan Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alparslan Karcı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Fatih Perçin, dün evde fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.