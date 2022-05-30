Kalp krizi sonucu vefat eden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç için tören yapıldı - Son Dakika
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Kalp krizi sonucu vefat eden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç için tören yapıldı

30.05.2022 14:10

Bingöl'de, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) için tören düzenlendi.

Bingöl'de, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen törende, Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

Koç'un özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti.

Koç'un eşi Özlem ile çocukları Sezen Gamze ve Kadir Koç törende gözyaşı döktü.

Vali Kadir Ekinci, ailenin yanına giderek başsağlığı dileğinde bulundu.

Törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Törenin ardından Koç'un cenazesi İstanbul'a uğurlandı.

Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç, dün Elmasırtı köyündeki ziyaretinin ardından araçla dönüş yaptığı sırada kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Kalp krizi sonucu vefat eden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç için tören yapıldı
Kalp krizi sonucu vefat eden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç için tören yapıldı
Kalp krizi sonucu vefat eden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç için tören yapıldı
Kalp krizi sonucu vefat eden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç için tören yapıldı
Kalp krizi sonucu vefat eden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç için tören yapıldı

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Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, kalp krizi sonucu vefat etti Bingöl'de kalp krizinden hayatını kaybeden emniyet müdürü için tören Bingöl'de kalp krizinden hayatını kaybeden emniyet müdürü için tören
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalp krizi sonucu vefat eden Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç için tören yapıldı - Son Dakika


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