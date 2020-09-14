Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Ezine'de son yolculuğuna uğurlandı - ÇANAKKALE - Son Dakika

Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş Ezine'de son yolculuğuna uğurlandı - ÇANAKKALE

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Aliağa TCSG-61 Komutanlığı"nda görevli olan ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Can Kuşçu'nun cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Aliağa TCSG-61 Komutanlığı"nda görevli olan ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Can Kuşçu'nun cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi. Kuşçu'nun naaşı, Geyikli beldesindeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından Geyikli Yukarı Camisine taşındı. Cenaze, burada düzenlenen askeri törenin ardından kılınan cenaze namazını müteakip Geyikli Belde Kabristanlığında defnedildi. Törene, Kemal Can Kuşcu'nun babası Mustafa, annesi Necla, kardeşleri Fatoş ve Çiğdem Kuşçu ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkan Vekili Hüseyin Beceren, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Orhan, Sahil Güvenlik Ayvalık Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir ile vatandaşlar katıldı.

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