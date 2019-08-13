Son Dakika Haberleri: Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş toprağa verildi - GAZİANTEP
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Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş toprağa verildi - GAZİANTEP

57 dakika önce

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli, Uzman Jandarma Çavuş Volkan Apaydın, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında görevli, Uzman Jandarma Çavuş Volkan Apaydın, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Apaydın için İslahiye ilçesi Kozdere Mahalle Camisi'nde düzenlenen askeri törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinouğulları, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İslahiye Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, siyasi parti temsilcileri, Volkan Apaydın'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Apaydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında, annesi ve kardeşleri gözyaşı döktü. Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Apaydın'ın cenazesi mahalle mezarlığına götürüldü.
İl dışında bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül de cenaze için İslahiye ilçesine gelerek, mezarlıktaki törene katıldı ve aileye başsağlığında bulundu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 07:30 Kaynak: AA
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