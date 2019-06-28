Son Dakika Haberleri: Kalp krizi sonucu vefate den asker son yolculuğuna uğurlandı
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Kalp krizi sonucu vefate den asker son yolculuğuna uğurlandı

20 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Tiryaki, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu vefate den asker son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Tiryaki, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
Tiryaki'nin (46) naaşı Yeşilkent Mezarlığı gasilhanesindeki işlemlerin ardından, askeri tören mangası tarafından Yeşilkent Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene, Tiryaki'nin babası Orhan, annesi Avaş, kızları Sena Nur ve Selma, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Emin Mehmet Terzioğlu ile vatandaşlar katıldı.
Tiryaki'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karkamış ilçesine bağlı Öncüler Mahallesi'nde defnedildi.
Tiryaki'nin Keşan'da konuşlu 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:20 Kaynak: AA
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