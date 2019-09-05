Son Dakika Haberleri: Kalp krizinden hayatını kaybeden askerin cenazesi defnedildi
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Kalp krizinden hayatını kaybeden askerin cenazesi defnedildi

3 saat önce

Ankara'da, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen Fikrat Bila'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kalp krizinden hayatını kaybeden askerin cenazesi defnedildi, System.String[]

Ankara'da, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen Fikrat Bila'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Ankara Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı'nda asteğmen olarak vatani görevini sürdürürken iki gün önce kalp krizi geçiren Bila, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bila'nın cenazesi, cenaze aracıyla merkeze bağlı Tehçi köyüne getirildi. Köy mezarlığında düzenlenen törene Bila'nın ailesi ve yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Jandarma Alay Komutanı Albay Zafer Tombul ile vatandaşlar katıldı.

Bila'nın babası Şükrü ve annesi Şükran Bila'yı Vali Coşkun ve komutanlar teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Bila'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kalp Krizi, Jandarma, Osmaniye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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