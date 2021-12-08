Kalp krizinden hayatını kaybeden astsubay, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

MEMLEKETİ KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Afyonkarahisar'da spor yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, öğleden sonra memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Kuzucu için Çalılıöz Nene Hatun Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kuzucu'nun ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kuzucu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayhan Kuzucu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Burak CAN/ KIRIKKALE,