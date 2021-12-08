Kalp krizinden hayatını kaybeden astsubay, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Kalp krizinden hayatını kaybeden astsubay, son yolculuğuna uğurlandı (2)
08.12.2021 16:54
MEMLEKETİ KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİAfyonkarahisar'da spor yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, öğleden sonra memleketi Kırıkkale'ye getirildi.
MEMLEKETİ KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ
Afyonkarahisar'da spor yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ayhan Kuzucu'nun cenazesi, öğleden sonra memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Kuzucu için Çalılıöz Nene Hatun Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kuzucu'nun ailesi ve yakınları ile Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kuzucu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ayhan Kuzucu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Burak CAN/ KIRIKKALE,
Son Dakika 17:01 Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı 16:43 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi 16:03 Doktordan çıkan 18 yaşındaki genç okuduğu üniversitede intihar etti 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş