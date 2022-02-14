Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören - Son Dakika

SİNOP'un Boyabat ilçesinde geçici görevle bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden çevik kuvvet polis memuru Cihat Özoğul (29) için asıl görev yeri Çorum'da tören düzenlendi. Özoğul'un cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.

Çorum'da görev yapan çevik kuvvet polisi Cihat Özoğul, geçici olarak Sinop'un Boyabat ilçesine görevlendirildi. İstirahat ederken fenalaşan polis memuru, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özoğul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Özoğul için görev yaptığı Çorum İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın , İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer, meslektaşları, yakınları katıldı.

Polis memuru Cihat Özoğul'un eşi Ayşegül Özoğul törende,"Bekledik bu kez gelmedin, bizi bırakıp gittin" diyerek gözyaşı döktü. Polis memurunun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.