Üye Girişi
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören - Son Dakika

Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören

14.02.2022 11:26
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören

SİNOP'un Boyabat ilçesinde geçici görevle bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden çevik kuvvet polis memuru Cihat Özoğul (29) için asıl görev yeri Çorum'da tören düzenlendi.

SİNOP'un Boyabat ilçesinde geçici görevle bulunan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden çevik kuvvet polis memuru Cihat Özoğul (29) için asıl görev yeri Çorum'da tören düzenlendi. Özoğul'un cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü.

Çorum'da görev yapan çevik kuvvet polisi Cihat Özoğul, geçici olarak Sinop'un Boyabat ilçesine görevlendirildi. İstirahat ederken fenalaşan polis memuru, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özoğul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru Özoğul için görev yaptığı Çorum İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser,  İl Müftüsü Muharrem Biçer, meslektaşları, yakınları katıldı.

Polis memuru Cihat Özoğul'un eşi Ayşegül Özoğul törende,"Bekledik bu kez gelmedin, bizi bırakıp gittin" diyerek gözyaşı döktü. Polis memurunun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.


Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören
YORUMLAR
500

Polis Memuru, Çevik Kuvvet, Çorum, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:10 Piyasa değeri 10 milyon lira! Balina kusmuğu yurt dışından yasa dışı getirildi
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
11:05 Yeğenini ezdikten sonra psikolojik destek alan haladan yeni paylaşım: Tarifi zor, anlatmak imkansız
11:04 Merkez Bankası taşınıyor: Haziran'da İstanbul Finans Merkezi'nde!
10:57 14 Şubat gram altının fiyatı 807 liradan alıcı buluyor
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:32:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kalp krizinden hayatını kaybeden çevik kuvvet polisi için tören - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement