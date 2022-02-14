KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBEDEN ÇEVİK KUVVET POLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden çevik kuvvet polis memuru Cihat Özoğul'un cenazesi Çorum'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya Köyü'ne getirildi. Özoğul için köy mezarlığında kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Özoğul'un ailesi, meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Özoğul, eşi Ayşe Özoğul ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.