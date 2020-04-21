Kalp krizinden hayatını kaybeden özel harekat polisi, toprağa verildi - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib bölgesinde görevli özel hareket polisi Tekin Tuturga (46), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tuturga, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de başlattığı operasyon kapsamında bölgede görevli özel hareket polisi Tekin Tuturga, dün istirahatteyken fenalaştı. Arkadaşları ile sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Tuturga, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan müdahaleye karşın Tuturga kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. Tuturga'nın naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve meslektaşları katıldı.