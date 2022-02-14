Üye Girişi
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı - Son Dakika

Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı

14.02.2022 15:59
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı

VAN'da, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan (43), İl Sağlık Müdürlüğü önünde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

VAN'da, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan (43), İl Sağlık Müdürlüğü önünde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Van'da sabah saatlerinde, evinde kalp krizi geçiren Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eyüp Kalkan, kaldırıldığı Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olan Eyüp Kalkan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün önüne getirildi. Kalkan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi YYÜ Tıp Fakültesi'nde Patoloji uzmanı olan eşi Nurhan Kalkan'ın taziyeleri kabul ettiği cenazeye, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve sağlık çalışanları katıldı. Cenaze namazının kılınıp, duaların okunmasının ardından Kalkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracıyla memleketi Samsun'a gönderildi. Doktor Kalkan'ın, Van'da 7 yıl aile hekimliği yaptığı ve son 3 yıldır da Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüğü belirtildi.


Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı
YORUMLAR
500

Cenaze, Tuşba, Eyüp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
15:11 Karaman'da çiçekçi esnafı: Bu sene buketleri biber, salatalık ve patlıcandan yaptık
15:24 O şarkı bir farkla gerçek oldu! Tuncelili yurttaş esmeri değil, tilkiyi fıstık ile besledi
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:07:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kalp krizinden hayatını kaybeden Tuşba Sağlık Müdürü, memleketine uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement