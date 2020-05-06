Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi - Son Dakika

Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Hatay'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş Mehmet Bahattin Uçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş Mehmet Bahattin Uçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iken 1 Nisan 2020 tarihince kronik tip 2 şeker hastalığı nedeniyle idari izne ayrılan ve 28 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu Antakya'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş Mehmet Bahattin Uçar (50), kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uçar'ın cenazesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde askeri törenle toprağa verildi.

Törene Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziya Cavlak, Hatay İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Tekin, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz da katıldı.

Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş Mehmet Bahattin Uçar'ın 3 çocuk babası olduğu ve eşinin vefat ettiği öğrenildi. - HATAY

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi

Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi