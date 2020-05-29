Kalp krizinden hayatını kaybeden uzman çavuş Osmaniye'de toprağa verildi - Son Dakika

Görev yeri Elazığ'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.



Gürbüz'ün Türk Bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.



Burada helallik alınmasının Gürbüz'ün naaşı, Asri Mezarlık camisine getirildi.



Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve vatandaşlar katıldı.



Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Gürbüz'ün cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Gürbüz'ün evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olay



27 Mayıs'ta görev yaptığı Elazığ'a bağlı Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde rahatsızlanarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Gürbüz, burada yapılan ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği sebebiyle 28 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.