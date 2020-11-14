Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı

14.11.2020 13:52

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç, antrenman sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç, antrenman sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç'in yere yığıldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesinde bulunan bir spor okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç isimli bir çocuk, antrenman sonunda soyunma odasına giderek rahatsızlandı. Genç'in bir anda yere yığılmasının ardından, antrenörler, yerde yatan çocuğu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Spor okulunun personelleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucunda vefat eden genç, dün Çayırova Şekerpınar Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan 13 yaşındaki çocuğun fenalaştığı anlar spor okulunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Emirhan Genç'in yalpalayarak yürüdüğü, duvarlara çarptığı ve bir anda yere yığıldığı görülüyor. Videonun devamında ise spor okulu personelleri yere yığılan çocuğun yardımına koşuyor.

-İHA-

Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı
Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı
Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı
Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı

Kalp Krizi, Kocaeli, Futbol, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kalp krizinden ölen 13 yaşındaki gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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