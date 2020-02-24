Kalp krizinden ölen 16 yaşındaki Merve toprağa verildi - Son Dakika

16 yaşındaki Merve Duran, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Genç kızın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Duran, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.



Edinilen bilgiye göre, olay, İstanbul'da yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Merve Duran, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi alan liseli kızın ailesi üzüntüye boğuldu. Genç kızın cenazesi İstanbul'dan karayolu ile memleketi Zonguldak'a getirildi. Merkeze bağlı Ayvatlar köyünde öğle namazını müteakiben toprağa verildi. - ZONGULDAK