Kalp krizinden ölen 16 yaşındaki Merve toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizinden ölen 16 yaşındaki Merve toprağa verildi - Son Dakika

Kalp krizinden ölen 16 yaşındaki Merve toprağa verildi

6 saat önce

16 yaşındaki Merve Duran, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Kalp krizinden ölen 16 yaşındaki Merve toprağa verildi, System.String[]

16 yaşındaki Merve Duran, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Genç kızın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Duran, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, İstanbul'da yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi Merve Duran, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi alan liseli kızın ailesi üzüntüye boğuldu. Genç kızın cenazesi İstanbul'dan karayolu ile memleketi Zonguldak'a getirildi. Merkeze bağlı Ayvatlar köyünde öğle namazını müteakiben toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kalp Krizi, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
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