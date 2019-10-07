Kalp krizinden ölen 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Ordu'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ilkokul 2. sınıf öğrencisi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Korgan Yenipınar Mahallesi'nde yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artcı (8), dün akşam market dönüşünde dairenin önünde yere yığıldı. Güçlükle nefes alan çocuk, ailesi tarafından Korgan Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Batuhan Artcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ordu Devlet Hastanesinde otopsisi tamamlanan küçük Batuhan, Korgan ilçesine götürüldü. Burada gözü yaşlı aile taziyeleri kabul ederken, küçük çocuğun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



Cenazeye Korgan Kaymakamı Engin Tok, İlçe Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, ailesi, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ORDU